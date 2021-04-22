В аэропорту Казани сотрудники авиакомпания «Победа» не пустили беременную пассажирку с билетом на борт из-за переполненного самолета. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

Девушка, которая рассказала эту историю, живет в Севастополе, в Казани была в гостях. После того как она прошла регистрацию, приехала в аэропорт, то в самолет не смогла попасть. Ей сообщили, что самолет переполнен и произошла ошибка.

Кроме девушки отказали в посадке еще семерым пассажирам. При этом им предложили вернуть деньги или лететь через Москву с 16-часовым ожиданием. Девушка отказалась и ей пришлось покупать другой билет.

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