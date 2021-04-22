В Казани в Вахитовский районный суд поступило 23 материала после задержаний на митинге 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На данный момент материалы еще не рассматривались. Всего 21 апреля в Казани задержали 67 человек, 4 человека, по данным сайта ОВД-инфо, провели ночь в отделах полиции.

Напомним, 21 апреля активисты вышли с митингом в поддержку Алексея Навального. В Казани место встречи поменяли из-за перекрытых подъездов к площади Тысячелетия. Сбор был у часов на Баумана, но и тут всех пришедших ждало оцепление силовиков. Некоторые все-таки прошли к площади Свободы и Черному озеру, устроили акцию «Любовь сильнее страха» у ЦУМа и разбежались. Подробнее в материале журналиста Prokazan.ru.