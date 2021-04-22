Не так давно следователи Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении неустановленных лиц администрации Высокогорского района после нападения стаи собак на местного жителя.

Журналист Prokazan.ru поговорил с зоозащитником и узнал, по какой причине в Татарстане не решаются проблемы с отловом бездомных животных.

«Ответственность за произошедшее в Высокогорском районе за то, что происходит с животными в Татарстане, должна взять на себя исполнительная власть республики. Потому что те обязанности, которые она передала органам местного самоуправления, должны были быть поддержаны деньгами. Не получив средства, главы районов вынуждены заключать договоры с недобросовестными исполнителями. И пока не будет республиканских приютов, проблема будет оставаться на прежнем уровне. Ни один коммерсант не заинтересован в решении этой проблемы», - отметила член Организации Зоозабота, Эвелина Скрипочкина.

Напомним, после нападения стаи собак на мужчину, прокуратура Татарстана также начала проверку, в ходе которой будут приняты меры прокурорского реагирования.