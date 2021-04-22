21 апреля в 20:45 в Казани на перекрестке улиц Вишневского-Достоевского произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительным данным, 37-летний водитель машины «БМВ» нарушил требование дорожного знака «движение направо» и повернул налево. В итоге врезался в машину «Шкода».

В результате ДТП 31-летний пассажир «Шкоды» получил травмы.

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