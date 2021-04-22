18 свертков с наркотиками нашли полицейские в Казани. Все они были старательно размещены по тайникам-закладкам в столице Татарстана, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

Того, кто старательно оборудовал тайники, задержали еще 18 апреля. 27-летний мужчина оказался гостем из Киргизии, в его карманах стражи порядка нашли 13 свертков с неизвестными веществами.

Задержанный признался, что успел сделать закладки. Полицейские отправились на поиски тайников. Сейчас поиски завершились - все места обнаружены, весь запрещенный товар из них собран - 18 свертков общей массой более 32 граммов.

Эксперты установили, что вещество является мефедроном.

Задержанный признал свою вину, сейчас он находится под стражей. Расследование дела продолжается.

УМВД России по Казани напоминает, что вы можете сообщить о том, где торгуют наркотиками и содержат наркопритоны, по круглосуточным телефонам 02, 112 и телефону доверия МВД по РТ 291-20-02.