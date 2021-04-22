Тело российского актера Алексея Артамонова накануне обнаружили в его квартире в Москве. О причинах смерти 62-летнего артиста не сообщается.

Тело нашли только месяц спустя после смерти звезды сериала "Глухарь". По данным журналистов РЕН-ТВ, поисками актера занялся его крестник актер Николай Сирин. Он забил тревогу, потому что Алексей несколько дней не отвечал на звонки, сообщения.

Полицейские прибыли в дом на проспекте Вернадского, где жил Артамонов. Вскрыли дверь и нашли труп актера, сидящий в кресле.

Алексей Артамонов родился 29 марта 1959 года. Актер стал известными благодаря ролям в сериалах «Глухарь», «Час Волкова», «Тест на беременность» и «Группа счастья». Алексей сыграл более 30 ролей в Центральном академическом театре.