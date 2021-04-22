В сети очевидцы выложили видео, на кадрах которого молодой человек стоит на крыше машины и размахивает веслом. При этом автомобиль ехал в потоке с обычной скоростью.

«Парень с веслом на Кремлевской дамбе. Снова тиктокеры балуются?», - написали очевидцы.

В комментариях призвали сотрудников ГИБДД, чтобы наказали водителя за опасные «покатушки».

«Раньше времени его из дурдома выписали, не долечили»

«Жалко, что не упал»

«Голова дана не только шапку носить, думать то когда будете. Хорошо, что без ДТП, а если этот гребец разобьется, последствия печальные будут»

«Вызывайте ГИБДД!»

«Таких надо на принудительное лечение отправлять на месяц минимум».

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