В Казани на улице Гареева из-за сильного ветра от автобуса отлетел спойлер. Об этом сообщили в Ассоциации АТП Татарстана. Сначала очевидцы предположили, что это крыша, но позже стало понятно, что это боковая деталь.

«Крыша у автобуса на месте. Слетел декоративный спойлер, не выдержав порыва ветра. В адрес завода изготовителя предприятием МУП “ПАТП №2” будет направлена претензия. Пострадавших среди пассажиров, экипажа автобуса и проезжающих мимо других участников дорожного движения нет», - отметили в Ассоциации.

Также из-за ветра на улице Братьев Батталовых упал светофор вместе с дорожным знаком. Когда его восстановят – неизвестно. А на улице Батыршина дерево упало на припаркованный автомобиль, пострадавших нет.

Ранее в МЧС Татарстана предупреждали об ухудшении погоды вечером 21 апреля.