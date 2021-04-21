В отдел полиции «Вишневский» обратилась жительница Казани с заявлением о хищении почти миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Так, 43-летняя женщина рассказала, что в марте в интернете она увидела объявление о возможности покупки криптовалюты и участии в биржевых торгах. Она оставила заявку на участие, через некоторое время ей позвонил неизвестный и начал рассказывать о преимуществах вложения в криптовалюту. Далее он объяснил, что для участия в торгах нужно внести деньги. По указаниям она перевела на неизвестный счет 260 тысяч рублей. После этого под различными предлогами женщина переводила деньги.

В результате ущерб составил 970 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

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