В Барнауле случилась чудовищная история, правда, со счастливым концом. Компания пассажиров напала на таксиста, который подвозил их ночью, и перерезала ему горло. При этом компания вела себя нормально, беседовала с водителем, была вежливой.

И только в конце пути один из молодых людей достал нож и хладнокровно перерезал горло таксисту. Таксист выжил чудом.

Он - обладатель немалой комплекции и солидного второго подбородка. Он-то и спас его жизнь, поскольку принял основной удар лезвия ножа на себя, не дав пересечь гортань. Поняв, что не зарезали водителя до конца, молодые люди быстро скрылись.

В настоящее время правоохранители задержали нападавших. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.