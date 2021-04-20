В Якутии произошла трагедия, 19 апреля мужчина зарезал двоих детей – сыновей 1 и 2 лет, после чего решил покончить с собой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Установлено, что утром в день трагедии 26-летний мужчина проводил жены в больницу, после чего напал на сыновей. Мальчиков обнаружили только спустя несколько часов, еще живыми их доставили в больницу, но спасти детей не удалось.

На данный момент следователи продолжают следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Известно, что мужчина состоял на учёте в ПНД с диагнозом "шизофрения, эпилепсия".