Тело погибшего ребенка нашли спасатели под завалами жилого дома в селе Маргуша Нижегородской области. Поздно вечером накануне там произошел взрыв газа, часть здания обрушилась. В 2:25 сотрудники МЧС нашли тело ребенка, информация подтверждена в ГУ МЧС РФ. Ранее сообщалось о семи пострадавших. У многих тяжелые травмы - переломы позвоночника, серьезные ожоги тела.

Уже установлено, что причиной взрыва и последующего обрушения трехэтажного многоквартирного дома стала утечка бытового газа. Сейчас на месте ЧП продолжают работать более 200 сотрудников экстренных служб, 50 единиц техники. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.