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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Семеро пострадали, погиб ребенок при взрыве газа в жилом доме

20.04.2021, 08:05 190 0 prokazan.ru
Тело погибшего ребенка нашли спасатели под завалами жилого дома в селе Маргуша Нижегородской области. Поздно вечером накануне там произошел взрыв газа, часть здания обрушилась. В 2:25 сотрудники МЧС нашли тело ребенка, информация подтверждена в ГУ МЧС РФ. Ранее сообщалось о семи пострадавших. У многих тяжелые травмы - переломы позвоночника, серьезные ожоги тела.
 
Уже установлено, что причиной взрыва и последующего обрушения трехэтажного многоквартирного дома стала утечка бытового газа. Сейчас на месте ЧП продолжают работать более 200 сотрудников экстренных служб, 50 единиц техники. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Происшествия Новости России
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00:01, 10.04.2021
Тычинки, пестики: 44-летняя учительница биологии совратила 12-летнего школьника
20:00, 09.04.2021
Задержана женщина, укравшая у стриптизера Тарзана драгоценности и деньги
16:39, 09.04.2021
Пропавшую в январе женщину нашли мертвой
13:11, 09.04.2021
Мучитель и убийца 13-летнего ребенка покончил с собой в СИЗО
12:59, 09.04.2021
Девочка-школьница выиграла суд у полиции, которая решила поставить ее на учет за пост в ВК
10:36, 09.04.2021
Минобороны рассекретило документы о действиях нацистов в концентрационных лагерях
08:00, 09.04.2021
Не сезон для клубнички: полиция задержала 11 человек, снимавших порно с подростками
07:42, 09.04.2021
Россиян предупредили о масштабной атаке на их счета посредством перехвата СМС в мае
06:00, 09.04.2021
Школьники обворовали родителей на 13 миллионов рублей и сбежали на Урал
05:00, 09.04.2021
Депутат Госдумы Антон Гетта принес извинения за дебош на борту самолета по пути в Казань
01:00, 09.04.2021
Тренер Татьяна Тарасова высказалась о провале Алины Загитовой в Казани, ее падениях и промахах
20:00, 08.04.2021
Развлекались от души: на улице нашли автомобиль каршеринга, доверху наполненный попкорном
19:00, 08.04.2021
Женщина 17 лет скрывала свою дочь и использовала ее как бесплатную рабочую силу
16:39, 08.04.2021
Учебная граната взорвалась на руках у 9-летнего мальчика
16:13, 08.04.2021
Девятилетний мальчик подорвался на гранате, найденной им в игрушках
14:09, 08.04.2021
Бывший полицейский надругался над женщиной-инвалидом
10:46, 08.04.2021
Она не могла сопротивляться: участковый полиции надругался над женщиной-инвалидом в отделе
10:00, 08.04.2021
«Похоронную» ОПГ из 18 человек задержали стражи порядка: среди бандитов оказался и заведующий моргом
08:12, 08.04.2021
Пациент скончался в машине «Скорой помощи», которая застряла в грязи и не могла выбраться
08:02, 08.04.2021
«Плакал и мешал»: 23-летний отец до смерти забил трехмесячного сына
06:00, 08.04.2021
Не хотела проблем и забот: 18-летняя студентка убила и сожгла своего новорожденного младенца
05:00, 08.04.2021
Дмитрий Песков объяснил, что делают российские войска рядом с украинской границей
20:00, 07.04.2021
Стал известен диагноз капитана «Авангарда» Емелина, попавшего в реанимацию после матча с «Ак Барсом»
16:46, 07.04.2021
Полицейские задержали мужчину, который заманил детей в здание и надругался над ними
15:00, 07.04.2021
6-летний ребенок сломал позвоночник при прохождении квеста про хоббитов
14:04, 07.04.2021
13-летний школьник погиб при загадочных обстоятельствах в ванной
12:37, 07.04.2021
В Сети призывают наказать тиктокершу, которая обучает трехлетнего малыша ругаться матом
11:03, 07.04.2021
Самое дорогое ДТП: челнинский предприниматель разбил вдрызг арендованный Lamborghini за 20 млн
10:40, 07.04.2021
Нажил непосильным трудом: у бывшего гаишника нашли имущества на 44 миллиона рублей
07:28, 07.04.2021
В России объявлена всеобщая проверка боевой готовности Вооруженных сил
07:09, 07.04.2021
Следственный комитет проверяет песню Манижи для «Евровидения» на предмет экстремизма
06:00, 07.04.2021
Колумбийца, обвиняемого в краже чемодана бриллиантов, доставили в Казань и поместили в СИЗО
01:00, 07.04.2021
Госпитализированный после матча с «Ак Барсом» капитан «Авангарда» доставлен в НИИ Склифосовского
00:01, 07.04.2021
Госдума рассмотрит ужесточение наказаний за пьяное вождение: что предлагается сделать?
19:00, 06.04.2021
Главный нефролог Петербурга рассказал, почему он убил и расчленил жену
16:23, 06.04.2021
Самого главного не учел: охранник сам заминировал школу, чтобы получить потом премию
16:04, 06.04.2021
Капитан клуба «Авангард» попал в больницу в Казани в тяжелом состоянии после матча с «Ак Барсом»
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
10:14, 06.04.2021
Отцы школьников подрались на глазах у детей после ссоры в родительском чате
09:59, 06.04.2021
Никто не признается: мужчине врачи по ошибке удалили желудок
08:11, 06.04.2021
Удаленно можно не только работать: троих подростков заподозрили в смерти друга удаленным способом
07:59, 06.04.2021
Эксперты назвали три работающих способа выбраться из долговой ямы
20:00, 05.04.2021
32-летняя женщина отправилась в колонию за интимные отношения с 12-летним ребенком
19:00, 05.04.2021
Умер легендарный спортивный комментатор и боксер Владимир Гендлин
16:39, 05.04.2021
Беглый предприниматель из Челнов Гафаров прокомментировал стрельбу в Турции из-за его долгов
15:45, 05.04.2021
Полицейские застрелили мужчину, который взял в заложники мать
13:19, 05.04.2021
Молодого человека, который заступился за девушку, до смерти избили двое парней
13:06, 05.04.2021
Неизвестный мужчина обстрелял детей на игровой площадке, есть пострадавшие
12:44, 05.04.2021
Помощницу воспитателя изнасиловали мужчина и женщина
11:25, 05.04.2021
Куда податься, чтобы получить полмиллиона: названы самые денежные вакансии Челнов и Казани
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Россиян предупредили, какими могут быть последствиях их отказа от вакцинации от коронавируса
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Газовые гиганты и новые звезды: астрономы рассказали, чем можно полюбоваться в небе в апреле
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Мужчина с ножом напал на девочку в школьном дворе
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Шоу «Дом-2» перезапустят в апреле
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Задержан врач-стоматолог, после посещения которого скончалась 5-летняя пациентка
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20:00, 01.04.2021
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19:00, 01.04.2021
Актера из «Бригады» Дмитрия Гуменецкого выпустили из колонии условно-досрочно из-за болезни
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Тело 5-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир
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Водитель спорткара, объезжая лужу, насмерть сбил пенсионерку
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10:44, 01.04.2021
Закопали в лесу: следователи разыскивают тело 6-летней девочки, которая пропала в прошлом году
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Полицейские продолжают искать тело 6-летней девочки, спрятанное ее матерью
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Женщину отправили на 18 лет в колонию за изнасилование собственной 14-летней дочери
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Намеченный на 3 апреля боксерский бой между Софьей Очигавой и Фирузой Шариповой отменили
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Из-за халатности полицейского мужчина убил жену и оставил детей без матери
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Силовики ворвались в спортивный клуб и уложили 9-летних спортсменов лицом в пол
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Пятилетний ребенок умер после посещения стоматолога
11:00, 31.03.2021
Минздрав заявил о вероятности третьей волны коронавируса
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Школьницу доставили в больницу из-за критического недоедания дома
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Пенсионер на тропе войны: мужчина спалил дом и 7 часов отстреливался от спецназа
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Казанский мэр Ильсур Метшин вместе с Собяниным возглавили рейтинг лучших мэров России
08:04, 31.03.2021
Встречу Валдайского клуба решили провести в Казани в мае
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Военных, которые помыли обувь в святой воде, оштрафовали по решению суда
07:43, 31.03.2021
Школьная учительница нарисовала двойку на лбу ученицы-первоклассницы
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Эксперты рассказали, в каком возрасте россиянам надо начинать копить на пенсию
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Сортировщики на городской свалке нашли тела двух новорожденных младенцев в мешке
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Рецидивисты в колонии строгого режима устроили бунт и вскрыли вены в знак протеста против насилия
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Утонул в реке, катаясь на лыжах: трагически погиб легендарный рок-музыкант Александр Липницкий
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Минимум - не трогать: Путин рекомендовал защитить от долгового взыскания минимальный доход россиян
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Устал терпеть: 15-летний подросток до смерти забил свою пьющую мать за ее загулы
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Думал, что уже не найдут: задержан боевик, напавший на легендарную 6 роту десантников
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Следственный комитет возбудил дело и опубликовал первое видео с места сожжения новорожденного в лесу
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Конец эпохе анонимности: Роскомнадзор намерен брать паспортные данные при регистрации в соцсетях
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
16:30, 23.03.2021
Еще есть время: ряд льгот, принятых в связи с коронавирусом, будут отменены с 1 апреля
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Семейный бизнес: вынесен приговор матери-сиделке и сыну-рецидивисту, пытавшим пожилых людей
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Уже скоро: ритейлеры предупредили о предстоящем повышении цен на одежду, обувь и аксессуары
12:00, 22.03.2021
Руководителя патриотического кружка арестовали за растление несовершеннолетних девочек
10:37, 22.03.2021
Как живут коррупционные губернаторы: опубликовано видео обыска у главы Пензенской области
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
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«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
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«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью