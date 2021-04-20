Акция "Бессмертный полк" любима сотнями тысяч россиян. Но в этом году 9 мая живого шествия по улицам российских городов не будет, о чем сообщила сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева. Ее слова цитирует ТАСС. По словам Цунаевой, акция пройдет в онлайн-формате.

"Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях", — сказала Цунаева. Она уточнила, что трансляция начнется в 15.00 мск 9 мая 2021 года.

В то же время организаторы надеются провести акцию в очном формате уже в этом году, если ситуация с пандемией улучшится, и Роспотребнадзор смягчит свои требования. "Дата, которую мы бы хотели назвать, — 24 июня", — заявила Цунаева.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня — как и в 1945 г., а акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-формате.