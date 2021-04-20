Поздно вечером накануне на пульт пожарной охраны в Казани поступило сообщение о возгорании в доме № 85 по улице Декабристов. Горел балкон на 9 этаже. Сотрудники МЧС прибыли на место и быстро ликвидировали открытое горение на площади 3 квадратных метра.

В пожаре пострадала женщина, ее передали медикам. Пожарным, чтобы спасти ее, пришлось провести ее по лестничному маршу при помощи маски спасаемого капюшонного типа от дыхательного аппарата на сжатом воздухе. Врачи установили у пострадавшей отравление продуктами горения. Она доставлена в горбольницу № 7, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Сейчас дознаватели устанавливают причины, по которым балкон внезапно загорелся.