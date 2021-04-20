Правительство РФ приняло решение направить на строительство скоростной трассы Москва-Казань более 40 миллиардов рублей в этом году. В строй трассу введут к началу 2024 года, сообщает ТАСС.

О большом проекте рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, в этом году всего на развитие дорог в России направят 93 миллиарда рублей. Спонсировать трассу Москва-Казань будут отдельно, на это предусмотрено 40 миллиардов. Мишустин отметил, что скоростная трасса станет важной частью международного коридора Европа - Западный Китай.

Премьер подчеркнул, что "такие решения значительно увеличат темпы дорожного строительства". Он указал на важность выполнения запланированных работ с максимальной эффективностью.

Ранее Мишустин ставил задачу построить трассу Москва - Казань в 2024 году вместо прежде запланированного 2027 года. Общий объем финансирования проекта превышает 650 млрд рублей.