В Татарстане с 8 по 15 апреля сотрудниками ГИБДД проводился рейд по автобусам. Особое внимание уделялось техническому состоянию транспорта, а также выполнению должностными лицами требований по проведению предрейсового медосмотра и контроля автобусов. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по региону.

Всего за время рейдов было проведено более 4 тысяч автобусов. За нарушения ПДД в отношении водителей составлено более 1400 административных материалов. Выявлено восемь фактов нарушений требований предрейсового медосмотра.

Также выявлено более 400 фактов управления автобусов в неисправном состоянии, из низ 62 помещены на спецстоянку.