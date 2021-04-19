В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом. С 1 мая в силу вступит приказ Министерства цифрового развития, который подразумевает иной порядок оформления купли-продажи вторичных автомобилей.

Автовладелец и покупатель машины смогут провести сделку через портал "Госуслуги". Пользователи получат возможность подписывать необходимые документы в электронном виде и сразу направлять их на регистрацию сделки в ГИБДД онлайн.

Новшество будет действовать только для физических лиц, для автосалонов, компаний, авторынков такой способ продажи или покупки авто пока не подразумевается. Также новым способом можно оформить действия исключительно с подержанным автомобилем, на новые ТС закон не распространяется.

Для проведения сделки продавец обязан загрузить на портал пакет документов, который включает ПТС, свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО на имя старого собственника и подать заявление на сайте госуслуг.

Помимо этого, продавцу необходимо будет выбрать, оставлять ли себе старый госномер. Специалисты рассказали, что проведение сделки через портал госуслуг даст возможность покупателю узнать больше сведений о машине и ее владельце.