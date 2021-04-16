В Казани стартовал не только мотосезон, но и сезон проверок байкеров на дорогах. Первая облава состоялась накануне. Проверять мотоциклистов будут сотрудники мотобатальона ДТП. 15 апреля проверили байкеров в Вахитовском, Ново-Савиновском и Советском районах республиканской столицы.

В ГИБДД отмечают, что число дорожный аварий с участием двухколесного скоростного транспорта растет, а потому такие рейды именно сейчас актуальны, как никогда.

Чаще всего мотоциклисты нарушают требования к техническому состоянию своих железных коней: установлен прямоток, ездят с неисправным ревущим глушителем. Такие мотоциклы производят много шума. Водителю грозит от штрафа за шум до снятия ТС с учета (за прямоток).

С этого дня моторейды в Казани будут проводиться на регулярной основе вплоть до окончания мотосезона.