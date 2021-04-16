Решение об отключении отопления в Казани пока не принято. Об этом накануне сообщили на официальном сайте мэрии города. Там напомнили, что, по требованиям Роспотребнадзора, окончанием отопительного сезона считается день, когда среднесуточная температура воздуха держится более 8 градусов тепла на протяжении 5 суток.

Среднесуточная температура для этого времени года равна 5—6 градусам. Сейчас температуры превышают норму на 8—9 градусов. Но уже к выходным в Татарстане ожидают похолодание, в регион идут воздушные массы с Арктики. А потому отопление еще сослужит добрую службу жителям республиканской столицы.