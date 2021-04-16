В Казани появится сервис каршеринга "Делимобиль". Запуск проекта планируется в самое ближайшее время, сообщает ИА «Татар-информ».

Компания "Делимобиль" пока не рассказывает всех подробностей, но намекает, что казанцам предложат довольно интересный выбор автомобилей, выгодные условия и широкое географическое покрытие. Зарегистрироваться в сервисе можно уже сейчас, для этого нужно скачать приложение в Google Play или в App Store и отправить документы.

"Делимобиль" сегодня доступен в Москве, Санкт-Петербурге и еще в шести городах России. На сайте можно забронировать ближайший автомобиль, в течение 15 минут бронь бесплатная, далее придется платить по два с половиной рубля в минуту. Поездка стоит от четырех рублей в минуту. Условия пользования в Казани пока не названы.