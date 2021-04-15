Олимпийским чемпион и капитан казанского "Зенита" Александр Бутько уходит из казанского клуба. Эту информацию подтвердили РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в Минспорта.

В следующем сезоне Бутько уже будет выступать за "Кузбасс" (Кемерово). Там он усилит команду, которая лишилась Игоря Кобзаря. Кобзарь ушел "на повышение" в петербургский "Зенит".

Александр Бутько выступал за казанский "Зенит" с 2016 года и вместе с командой завоевал 15 титулов.

Нынешний сезон казанский клуб "Зенит" впервые за полтора десятилетия завершил без медалей чемпионата России, заняв лишь пятое место по итогам «Финала шести». Команду также покидает главный тренер Владимир Алекно.