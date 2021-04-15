Спасатели обнаружили тела четверых детей на пепелище сгоревшего дома в селе Бызово Свердловской области. Они разбирали конструкции уничтоженного огнем строения и наткнулись на страшную находку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Продолжаются поиски еще одного ребенка, который, по данным соседей, может находиться под завалами.

Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме поступило 14 апреля в 23:45 мск. Через семь минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. К тому времени дом был полностью охвачен пламенем, произошло обрушение кровли, пишет ТАСС.

До прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться четыре человека, в числе которых двое детей. Они были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. Неизвестной оставалась судьба еще пяти детей, которые также находились в этом доме.