В Гидрометцентре России рассказали, каким будет предстоящее лето. По словам научного руководителя Романа Вильфанда, почти по всей стране, и особенно в европейской ее части, температура воздуха будет около или чуть выше климатической нормы.

Синоптики не ждут продолжительных дождей, возможен даже небольшой дефицит осадков. С вероятностью в 70% (точность столь отдаленного прогноза) будет довольно комфортное лето.

Рассказать о синоптической ситуации в ближайшие семь дней - не проблема. А вот говорить о погоде в июне, июле и августе - то же самое, что гадать на кофейной гуще, отметил Вильфанд. Прогноз на лето представлен примерный, основанный на метеонаблюдениях прошлых лет.