В Казани пройдет всероссийский турнир по футболу для детей из детских домов

В столице Татарстана впервые состоится региональный этап Открытых всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». 14-15 апреля на поле выйдут более 100 юных спортсменов из семи регионов Поволжского округа. Ребята сразятся в двух возрастных категориях: 13-14 и 15-16 лет.

Казань соберет лучшие команды из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Самарской, Оренбургской, Астраханской областей. Республика Татарстан будет представлена воспитанниками РСОШ им. Н. А. Галлямова и ГБУ «Альметьевский детский дом». Лучшие сборные по итогам регионального тура отправятся на финал в Сочи, который встретит победителей всех аналогичных этапов в России и команды из Таджикистана. Главной наградой для победителей в двух возрастных категориях станет обучение в футбольной академии одного из ведущих мировых клубов.

Турнир «Будущее зависит от тебя» – федеральное первенство для детей-сирот, направленное на их физическое развитие и социализацию в обществе. Соревнования проходят по инициативе компании «МегаФон». Соорганизаторами выступают Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз. В республике активную поддержку оказывают Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

Кроме спортивных соревнований для участников предусмотрена профориентационная программа, которая поможет погрузится в мир цифровых технологий. Представители МегаФона и ИТ-парка познакомят детей с профессиями в ИТ и телеком-сфере. Также для юных футболистов будет организована экскурсия к объектам связи оператора.

«Будущее зависит от тебя» – это возможность проявить себя в любимом деле, многие участники турнира прошлых лет уже связали свою жизнь с футболом. Символично, что второй этап пройдет в спортивной столице России. Соревнования здесь, как дополнительная мотивация идти к цели и никогда не останавливаться на достигнутом. А для тех ребят, кто не связывает свое будущее со спортом, определиться с выбором профессии поможет дополнительная программа образовательных мероприятий», – отмечает директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Приглашаем всех желающих поддержать ребят. Начало игр 14-15 апреля в 9:30 на Футбольно-регбийном манеже «Искандер» по адресу: ул. Маршала Чуйкова, 8А. Вход свободный.