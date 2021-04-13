В Казани продают помещение в здании Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального университета. Объект общей площадью 773 квадратных метра выставили на продажу на Авито за 38 миллионов рублей. Ранее часть помещения функционировала как столовая.

Состояние помещения вызывает вопросы, указано, что оно требует ремонта. Но все коммуникации есть, также установлены противопожарная сигнализация и система видеонаблюдения.

В университете, по сообщениям "БИЗНЕС Online", отрицают любую причастность учебного заведения к продаже. Это помещение - частная собственность, заверили в пресс-службе КФУ, и собственник волен делать с ним все, что хочет, в том числе и продавать.