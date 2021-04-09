ЕГЭ на дне: преподаватели казанской онлайн-школы «Подготовка» решали ЕГЭ на дне голубого озера

Стало известно, что преподаватели из казанской онлайн-школы "Подготовка" погрузились на дно озера, чтобы решать задачи ЕГЭ. Редакция ProKazan.ru связалась с участниками данного перфоманса и узнали, почему они решились на это:

"Обычный ЕГЭ для наших преподавателей - слишком изи, хочется адреналина! Вот мы и подумали, а что если решить ЕГЭ на дне Голубого озера? И сделали это! Дай следующее испытание своему преподавателю, и, быть может, он выполнит именно твоё!" - рассказал Айнур, участник акциии.

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