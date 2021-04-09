Представитель главка МВД по Татарстану подтвердил, что поступили результаты медицинской экспертизы, которые говорят о том, что в анализах капитана омского "Авангарда" Алексея Емелина обнаружены наркотические вещества.

"По этому факту сейчас проводится проверка", - отметили в министерстве.

Ранее высказывались предположения, что причиной токсического шока печени и почечной недостаточности капитана "Авангарда" могло стать употребление им допинга.

После матча с "Ак Барсом" в Казани 3 апреля Емелин почувствовал себя плохо и сначала был госпитализирован в РКБ в Казани, а потом - в НИИ Склифосовского в Москву.

При этом на сайте ХК "Авангард" появилось сообщение о том, что у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие у Емелина наркотических или других запрещенных веществ.

Тем временем болельщики "Ак Барса" в свете выявленного факта употребления Емелиным запрещенных веществ в социальных сетях начали требовать пересмотра результатов двух матчей, которые казанская ледовая дружина сыграла в "Авангардом" в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Оба матча были не в пользу "Ак Барса", болельщики предлагают отменить победы омичей в них.