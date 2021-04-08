Эксперты: удаленная работа стирает региональные границы при трудоустройстве

Российские компании все чаще практикуют наем сотрудников в других регионах, привлекая персонал на дистанционную работу.

Об этом свидетельствуют данные «Манго Телеком», оператора профессиональных коммуникаций, специализирующегося на предоставлении услуг связи среднему и крупному бизнесу.

Удаленно работающих иногородних специалистов или твердое намерение в ближайшей перспективе ввести их в штат имеет больше половины опрошенных компаний – 51%.

Эксперты отмечают, что таким образом предприятия оптимизируют ФОТ за счет более низкой стоимости кадровых ресурсов в других регионах, получают возможность без релокации привлечь специалистов с квалификацией выше, чем доступны для найма на локальном рынке труда, упрощают набор временного персонала — например, для проектной работы.

«Во время карантина компании отработали механики взаимодействия для распределенных команд, сам формат уже не смущает руководителей, — пишут аналитики оператора. — Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют на высоком уровне поддерживать вовлеченность удаленного персонала в бизнес-процессы, обеспечивают полный контроль реальной производительности».

Чаще всего, по данным «Манго Телеком», дистанционную работу сейчас предлагают менеджерам по продажам (43%), специалистам по обслуживанию клиентов (24%), ИТ-специалистам (12%), линейным менеджерам (7%).

Для ряда специальностей, заключают эксперты, дистанционная работа создает заметную альтернативу трудовой миграции — возможность, не покидая места жительства, выгоднее реализовать свои компетенции на рынке труда.