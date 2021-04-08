В Брянске сообщили о раскрытии громкого убийства, которое произошло в Бежицком районе. Там в конце марта в лесопарковой зоне нашли останки младенца, предварительно следователи заключили, что кроха сгорел.

Правоохранители провели огромную работу по поиску возможной матери ребенка. И нашли. Ею оказалась 18-летняя студентка, которая проживает рядом с лесопарковой зоной.

Официальные комментарии СК даст позднее, но уже известно из публикаций местных СМИ, что девушка не хотела брать на себя обязательства по воспитанию ребенка и была уверена, что о родах и о том, куда делся младенец, никто никогда не узнает.