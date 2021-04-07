В ответ на многочисленные обращения общественников, политиков, юристов Следственный Комитет РФ начал проверку песни, с которой певица Манижа будет представлять Россию на "Евровидении" в этом году. Многие увидели в песне "Русская женщина" грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку национальности.

Дело находится в Останкинском следственном отделе. Результатом проверки может быть как отказ в возбуждении уголовного дела, так и возбуждение дела, если доводы общественников о разжигании национальной вражды и экстремизме подтвердятся.

Певица Манижа с песней "Русская женщина" (Russian woman), напомним, будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае 2021 года.

Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет. Она независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда "Подари жизнь", с 2020 года - посол доброй воли ООН по делам беженцев. По словам певицы, Russian Woman - это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.