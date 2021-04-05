Грандиозный провал российской фигуристки Алины Загитовой в Казани может стать роковым в ее спортивной карьере, уверены зарубежные спортивные эксперты, поделившиеся мнением со Sport.ru.

Команда Этери Тутберидзе в полном составе побывала в Казани, где начала свой вояж по городам России с новой концертной программой "Чемпионы на льду". Столица Татарстана встретила команду фигуристов с любовью и энтузиазмом, раскупив все 7 тысяч билетов за считанные дни. Главным хедлайнером на льду в Казани выступила олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая даже после неофициального завершения карьеры остаётся первой леди в мире фигурного катания.

Увы, но в Казани Алина, которая в мае отметит свой 19 день рождения, выступила не лучшим образом: три болезненных падения и медленное катание. Ни одного чистого прыжка и многочисленные ошибки.

Во время исполнения "Эсмеральды" Алина упала с обоих тройных прыжков — лутца и флипа. Затем фигуристка снова оказалась на льду, когда исполняла программу "Клеопатра". Одно из падений Загитовой выглядело настолько болезненным, что семь тысяч зрителей на трибунах "Татнефть Арены" вскочили со своих мест, воскликнув беспокойное "ах"! Также Алина допустила обидную "бабочку" на двойном акселе.

Многие из спортивных экспертов пришли к выводу, что Алина попросту мало тренируется, отметив, что смотреть на нее на льду Казани было грустно. И тем грустнее, что ожидали от нее чего-то великого.