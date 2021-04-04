61-летний участник "Последнего героя" Александр Матвеев был вынужден покинуть проект с большим скандалом. Женская половина участников обвинила его во множественных домогательствах. Мужчина, по их словам, нагло приставал к участницам реалити-шоу, недвусмысленно намекал на интим.

Первой о приставаниях возрастного участника шоу рассказала Анастасия Петрова. Но тогда ее обвинили в желании "хайпануть". Позже к руководству проекта и ведущей Яне Трояновой обратились и другие участницы, сказав, что скрывали инциденты с домогательствами, чтобы не устраивать скандалов.

Сам Александр Матвеев воспринял обвинения с недоумением. Он назвал их "дуростью", но тем не менее сам принял решение уйти с передачи. Причиной такого решения он назвал "ухудшение самочувствия". Не исключено, что этим история не закончится. Некоторые из девушек решили жаловаться на Матвеева не только руководству телеканала, но и стражам порядка, поскольку его домогательства имели навязчивый и оскорбительный характер.