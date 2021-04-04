В Казани сотрудники Росгвардии задержали вора, повторившего самый банальный из детективных сюжетов - преступник вернулся на место преступления, где его и поджидали стражи порядка.

Все случилось в одном из баров на Сибирском тракте. Мужчина решил украсть у задремавшего нетрезвого посетителя заведения дорогой смартфон. Все прошло вполне успешно, и преступника могли бы никогда не отыскать, если бы он сам не вернулся в заведение через несколько часов. Об этом сообщает на своем официальном сайте пресс-служба Росгвардии по РТ.

Сегодня утром в УВО Казани поступила информация о срабатывании тревожной сигнализации в баре на Сибирском тракте. Сотрудники Росгвардии прибыли на место быстро, и тут выяснилось, что один из нетрезвых посетителей лишился дорогого смартфона. Сам обворованный казанец понятия не имел, кто мог совершить такое, он мало что помнит.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники увидели, как к пьяному потерпевшему подсел незнакомец. Видно, как он достает из кармана мужчины телефон и спешно покидает заведения.

В поисках дорого и приметного смартфона росгвардия объехала все близлежащие ломбарды и питейные. Но все тщетно. И вот через несколько часов им позвонили из бара, где все и случилось: похититель вернулся и выпивает в зале.

"Приняли" вора там же. Мужчина во всем сознался. Он - уроженец Высокогорского района Татарстана, 1988 года рождения, ранее был судим за кражу. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.