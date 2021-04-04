Автохам за рулем автомобиля в поселке Вознесенское в Казани обдал детей грязью. По социальным сетям распространилось видео, на котором видно, как автолюбитель на "Ларгусе" на большой скорости окатывает жидкой грязью двух школьников.

Кадры попали на видеорегистратор одной из машин, и очевидцы сразу поделились ими со всем миром, выложив в Сеть.

Примечательно, что водитель "Лады Ларгус" даже не подумал остановиться, он, не снижая скорости, проследовал дальше, оставив детей обтекать на обочине.

Теперь местные жители настоятельно требуют, чтобы ГИБДД нашла и наказала автохама по закону.