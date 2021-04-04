Следственный отдел СК в Ростовской области возбудил уголовное дело, главными фигурантами которого стали 24-летняя жительница Новошахтинска и ее 23-летний муж. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

Оба подозреваются в истязании несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору. Женщина регулярно избивала свою дочь 2014 года рождения. Мужчина (отчим) активно помогал ей в этом.

Следователи установили, что пара ежедневно связывала ребенку руки и ноги веревками и колготками, не давая свободно двигаться, а также для того, чтобы ребенок не мог вырваться во время очередного избиения. Девочку почти не кормили и держали на привязи дома.

Сейчас оба родителя задержаны и допрашиваются следователями, ребенка определили в медицинское учреждение.