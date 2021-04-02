22-летний таксист из Узбекистана Омаджон Турсунов смог избежать наказания. Приволжский суд Казани отпустил водителя, по вине которого погиб пассажир на свободу. Дело в том, что вдова погибшего мужчины полностью простила таксиста и попросила освободить его от уголовной ответственности. Прокурор возражал, но суд просьбу вдовы удовлетворил.

36-летний житель Казани погиб в декабре прошлого года. Таксист не выбрал безопасной скорости и автомобиль вылетел на встречку, где столкнулся с другой машиной. Пассажир такси от полученных травм умер в больнице. Виновника аварии отправили в СИЗО, предъявили обвинение.

В суде выяснилось, что подсудимый почти не говорит по-русски и очень плохо понимает, а потому без помощи переводчика не обошлось. Вдова погибшего казанца заявила, что претензий к таксисту не имеет, он возместил ей ущерб. К делу приобщили и справку о переводе женщине 1 миллиона рублей.