Банк «Открытие» аккредитовал четыре ЖК в Казани

Среди аккредитованных объектов – комплексы, которые возводят крупнейшие компании строительного рынка региона: строительная компания «Реал Эстейт Сити» (ЖК «На Сармановском») строительная компания «ДОМКОР» (ЖК «Дружный»), группа компаний «Талан» (ЖК «Сердце Города») и компания «ЮИТ» (ЖК «GREEN»). Покупателям квартир банк предлагает новые выгодные условия по ипотеке.

Приобрести жилье в этих жилых комплексах можно в ипотеку по госпрограмме со ставкой 5,85% на весь период кредитования при первоначальном взносе от 15%, по «Семейной ипотеке» ставка составляет 4,65%.

Клиенты банка также могут получить ипотеку на строящееся жильё по ставке от 7,5% (для ключевых клиентов - 7,3%), на вторичное - от 7,6% (минимальная ставка для ключевых клиентов - 7,4%) при первоначальном взносе от 10% (для зарплатных клиентов банка), на рефинансирование - от 7,5% годовых.

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам 2020 года банк «Открытие» входит в ТОП-5 банков-лидеров по объемам выдачи ипотеки. За 2020 год банк «Открытие» в Татарстане выдал более 4 млрд ипотечных кредитов, что в два раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Ипотечный портфель банка в регионе за год удвоился.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.