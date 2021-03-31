Вопиющий случай произошел в конце марта в Новосибирской области: из-за того, что полицейский не выполнил свои обязанности, была убита женщина.

29 марта ранним утром в дежурную часть отдела полиции Бердска позвонила испуганная женщина и сообщила, что муж угрожает ее убить. Дежурный направил наряд по указанному адресу, мужчину привезли в отдел, провели беседу и отпустили. Спустя пару часов жительница того же дома позвонила в полицию: она рассказала, что в одной из квартир происходит что-то страшное, женский голос просит о помощи.

На этот раз правоохранитель не стал отправлять наряд к заявителю, как того требует закон. В итоге 29-летняя женщина, которая ранее обращалась за помощью, была убита, мужчина зарезал ее и набросился с ножом на отца. Едва не стали свидетелями кровавой расправы маленькие дети пары: перед возвращением гражданина из полиции их увела в детсад бабушка.

Мужчина взят под стражу, расследуется дело об убийстве. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", сообщает региональный Следком.

К другим новостям:

Силовики уложили в пол лицом девятилетних детей во время спецоперации