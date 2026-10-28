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Четверг в Чувашии пройдёт без дождя: днём до +11 °C, ночью до -1 °C

Роман Медников Автор статьи
В Чувашии в четверг ожидается сухая малооблачна...

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В Чувашии ожидается спокойный осенний день без осадков. По данным Чувашского ЦГМС, в четверг республика останется под влиянием устойчивого антициклона, поэтому погода будет сухой, с заметной разницей между ночной и дневной температурой.

Днём воздух прогреется примерно до +11 °C, ночью температура опустится до -1 °C. Ветер юго-западный, слабый, около 2 м/с. Атмосферное давление сохранится на высоком уровне — 761 мм рт. ст.

Синоптики отмечают, что в течение суток сохранится малооблачная погода без дождя. В ночные и утренние часы местами возможны туманы в низинах, а на грунте — слабая изморозь. Днём за счёт солнца и почти полного штиля на улице будет заметно комфортнее, чем ранним утром.

Для дачников такая погода удобна не только для коротких поездок за город, но и для последних сезонных дел на участке. Сухой день подходит, чтобы спокойно проверить укрытия для многолетних растений, убрать оставшийся инвентарь и закончить работы, которые в сырость обычно откладывают до последнего.

Если коротко, четверг в Чувашии обещает быть сухим, тихим и по-осеннему прохладным ночью. Днём погода будет мягче и приятнее для прогулок. Главное — помнить о заморозке утром и не обманываться дневным солнцем.

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