Грубо прервали тренировку в спортивном клубе "Ахмат" в Южно-Сахалинске. Силовики ворвались в помещение клуба и уложили всех присутствующих лицами в пол. Не избежали этой участи и 9-летние дети, которые вместе со взрослыми занимались в клубе смешанными единоборствами. Об инциденте сообщило местное издание Sakh.com.

По словам очевидцев, бойцы спецназа сопровождали свои действия фразой "Тренировка окончена". По словам одной из матерей мальчиков, после спецоперации силовиков "некоторые дети обмочились, такой ужас они испытали".

Родители недоумевают, ведь спецоперация явно готовилась, и ее можно было провести в те часы, когда в клубе нет детей. Теперь они намерены обсудить спорные методы спецназа с сотрудниками прокуратуры, куда собираются обращаться за защитой своих прав.

Что касается итогов операции, то детей отпустили после того, как задержали и увезли полтора десятка взрослых.