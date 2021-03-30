В департаменте развития проектов Росгосцирка отреагировали на странное поведение казанских цирковых слонов. Представитель организации Дарья Костюк отметила, что для цирковых слонов казанские питомцы ведут себя нетипично, поскольку подобные инциденты - довольно большая редкость.

Ранее, 22 марта, во время представления "Шоу слонов" в Казанском цирке индийские слонихи Дженни и Магда начали вести себя агрессивно: одна повалила другую и пыталась вытолкнуть за бортик манежа. Дрессировщикам удалось успокоить животных и увести их с арены, зрители не пострадали.

Накануне стало известно, что рабочий получил травму после того, как на него напал слон. РИА Новости уточнили, что эту информацию в цирке подтвердили, но подробности раскрывать не стали.

Костюк сообщила, что Росгосцирк осведомлен об инцидентах со слонами в этом цирке, но при этом отметила, что цирк в Казани не является филиалом компании и находится в непосредственном подчинении министерства культуры Татарстана. Специалисты Росгосцирка находятся в тесном контакте с коллегами и оказывают необходимую экспертную поддержку, добавила Дарья.

Она добавила, что Росгосцирк не может инициировать проверку в цирке, который не входит в его систему: слоны не являются собственностью Росгосцирка, а дрессировщик – штатным сотрудником компании.