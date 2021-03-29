Президент Татарстана провел совещание, где разбирались в ситуации с перевозкой детей из пригорода в школы. По итогу встречи Рустам Минниханов дал несколько поручений по поводу организации перевозки.

«В первую очередь обеспечить организованную перевозку детей в школы в тех пригородах, где отсутствует инфраструктура. Особое внимание перевозчики должны уделить безопасности детей. Второе поручение – провести анализ территорий на предмет необходимости школ, по итогу приступить к оформлению техзадания на проектирование», - отметила руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова.

При этом решение о строительстве школ будет приниматься исходя из реальной потребности населения.

Напомним, в Казани полиция начала искать авторов ролика, в котором дети из своих тел выложили "Школа".

Читайте также:

- В Госдуме эмоционально отреагировали на видео, в котором дети из Казани на коленях просят школу.