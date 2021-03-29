В казанском цирке после нападения на рабочего слоны больше не будут выступать. Об этом сообщили в учреждении.

«В программе «Шоу слонов и магия цирка» произошли изменения, связанные с невозможностью дальнейшего участия слонов. При этом слонам необходим круглосуточный уход, рабочие приглашенной труппы прошли необходимый внеплановый инструктаж с учетом произошедших событий», - говорится в сообщении.

Также в цирке отметили, что сейчас выясняются обстоятельства нападения слона на рабочего. Выяснят, соблюдал ли рабочий правила безопасности.

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