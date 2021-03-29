В Казанском цирке снова происшествие с участием слона. Животное оттолкнуло сотрудника цирка, он упал и получил множественные травмы. Об этом Prokazan.ru сообщил собственный источник.
29-летнего молодого человека отвезли в городскую больницу с сотрясением и переломами плеча, ребер и позвонков.
На момент публикации новости, официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.
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