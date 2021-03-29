Жители дома в Авиастроительном районе Казани рассказали шокирующую историю о сорвавшейся с цепи огромной собаке.

«У соседей сорвался с цепи алабай и разорвал нашу собаку. Сколько можно таких жертв, и халатные хозяева будут безнаказанны! Это как холодное оружие, а если бы это был ребенок!? Мы втроем не смогли вырвать питомца у озверевшего пса. А самое интересное - люди не пострадали, участковые не принимают заявления!», - пишет девушка.

В комментариях пользователи задались вопросом, с какой целью люди заводят больших собак.

«А зачем вообще разводить огромных, или бойцовых собак, которые реально могут убить человека? Кто-нибудь ответит?»

«Надо было пристрелить алабая»

«Подавайте на него в суд и просите с него миллион рублей как минимум за моральный и причинённый ущерб!!!»

«Здесь только через суд, денежно наказывать... К сожалению, наши люди, только когда их кошелька вопрос коснётся, могут задуматься»

«В этой ситуации виноват хозяин, но не собака. Если хозяин признает вину, то его и наказывайте. там штраф или административка»

«Таких собак держать нужно в усиленных клетках»

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