Убыточных предприятий в Татарстане стало больше на 29%

Количество убыточных организаций в республике выросло на 29 процентов к прошлому году. Такие цифры прозвучали на расширенном финансовом совещании в Кабмине Татарстана, где обсуждали исполнение консолидированного бюджета за девять месяцев 2026 года.

Несмотря на тревожный сигнал, казна республики сохраняет положительную динамику. За январь—сентябрь поступления консолидированного бюджета составили 583,7 миллиарда рублей, из них собственные доходы — 486,9 миллиарда. Рустам Минниханов на заседании призвал расходовать средства предельно осторожно: бюджет следующего года принят в первом чтении с дефицитом 8 миллиардов рублей, поэтому первоочередные обязательства нужно исполнять четко, а финансовую дисциплину — держать под контролем.

Главным драйвером доходов остаются нефтедобыча и нефтепереработка, которым помогает удачная ценовая конъюнктура. Руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин сообщил, что поступления во все бюджеты и внебюджетные фонды превысили 1,2 триллиона рублей. Налоговые доходы за девять месяцев выросли на 10,6 процента — до 1 триллиона 273 миллиардов рублей. Прирост дали НДС, налог на прибыль и НДФЛ.

Отдельно налоговики отметили рост НДФЛ: в консолидированный бюджет республики поступило 168 миллиардов рублей, почти на 13 процентов больше, чем годом ранее. Одновременно ведомство усиливает работу по обелению рынка труда и побуждает бизнес и граждан добровольно отказываться от серых зарплат. При этом на 1 июля сумма убытков проблемных организаций составляла 98 миллиардов рублей.