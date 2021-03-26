У 32-летней жительницы Казани более года получалось уклоняться от уплаты долгов по налогам. На этот раз ей придется найти средства и расплатиться, поскольку на кону - ее автомобиль.

Машину приставы разыскали аж в автосервисе, куда владелица отдала ее для ремонта. Нашли и арестовали, вывезли на эвакуаторе, о чем сообщила пресс-служба УФССП по РТ.

Другого способа заставить даму платить не нашлось. На счетах должницы денег нет, на письма она не отвечает. Теперь, чтобы вернуть машину, ей придется в 10-дневный срок погасить все свои задолженности.

Всего с начала года судебные приставы в Татарстане за долги арестовали около 200 автомобилей. С января взыскано свыше 516 млн. рублей долгов по налогам.