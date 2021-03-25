Авиакомпания Royal Flight с 26 мая откроет новый регулярный рейс Казань — Сочи — Казань. Вылететь из столица Татарстана на берег Черного моря можно будет два раза в неделю (в среду или воскресенье), о этом сообщила пресс-служба аэропорта "Казань".

Возить татарстанцев на море и обратно будут лайнеры Boeing 757−200 на 235 мест. В деталях путешествие может выглядеть так: из Казани вы вылетаете в 14.55, а в Сочи прибываете уже в 17.25. Обратно вылетаете в 19.15, в Казань прибываете в 21.35

Билеты уже есть в продаже, и если вы планировали в скором времени отпуск, самое время подумать о покупке. Для удобства при покупке пассажир имеет возможность выбрать нужный тариф из двух предложенных.

Приобретать авиабилеты можно на сайте royalflight.ru, а также сайте аэропорта kazan.aero при помощи сервиса "Купить билет" и в мобильном приложении аэропорта "Казань".