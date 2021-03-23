Няню Бобокулову, которая обезглавила ребенка в 2016 году, решили депортировать в родной Узбекистан сразу после ее выхода с принудительного лечения из психиатрической клиники в Казани. О принятом решении заявил пресс-центра главка МВД. Не уточняется пока, сколько Гюльчехра еще пробудет в медицинском учреждении, но ожидается, что ее выход состоится в этом году.

В 2016 году Бобокулову приговорили к принудительному лечению за то, что она задушила и обезглавила 4-летнюю девочку в Москве. Родители ребенка не знали о психических отклонениях Бобокуловой, когда нанимали ее на работу няней. С головой ребенка в руках Бобокулова некоторое время ходила у станции метро "Октябрьское поле".

Сейчас, когда решается вопрос о ее выходе из клиники, в полиции приняли решение, что пребывание няни-убийцы на территории России будет нежелательным. Депортация будет проведена тем же днем, когда няня Бобокулова покинет клинику в Казани.