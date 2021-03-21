Заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на вопрос, стоит ли татарстанцам ожидать третьей волны коронавируса. Она сообщила, что точно прогнозировать пока сложно, но ситуация в Татарстане сегодня стабильная.

Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом в РТ замедлились с конца февраля. При этом по-прежнему необходимо сохранять ограничительные и профилактические мероприятия, это позволит избежать новой волны.

Также в Татарстане пока не рассматривается вопрос снятия ковидных ограничений до конца марта или даже до середины апреля.